美律(2439)今(30)日舉辦法人說明會，在缺料衝擊下，第二季產能稼動率為2018年第二季以來低點，也使得毛利率滑落到9.59%，每股獲利0.54元。

美律第二季營收81.69億元，季增加5.62%、年增加26.74%，主要是因為耳機、揚聲器供貨增加；稅後純益為1.11億元，季增加429%、年減少63.37%，每股獲利0.54元，單季毛利率為9.59%，季減少0.54個百分點、年減少5.94個百分點，主因為耳機產品受到缺料衝擊，加上產線稼動率低(創2018年第二季以來低點)，導致製造成本提高。

美律第二季業外獲利2.24億元、季增加1倍、年增加40%，來自於關係企業貢獻9332萬元(蘇州美特4392萬元、惠州4348萬元、東莞30萬元)，其他收入為1.16億元。

美律第二季耳機產品比重，TWS(無線藍牙耳機)占比39%、 Gaming(電競)耳機占比32%、Audio耳機占比28%，受到IC缺料與塞港問題，第二季耳機成長幅度比預期少。

美律上半年營收159.06億元，年增加36.75%，單季稅後純益為1.32億元，年減少62.26%，每股獲利0.64元，毛利率為9.85%，年減少3.55個百分點。

美律第二季資本資支出增加，主要是越南持續在擴充廠房和設備，還有提前備料關係，整體來說，美律以每年提升30%生產效率為目標。