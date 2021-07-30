台北市長柯文哲30日中午表示，他打算在萬華區做血清學檢查，下午在防疫記者會補充，選在萬華是因當初疫情在這，因此7月22日已拿到CDC（衛福部疾管署）同意，正在進行人體試驗委員會的審查，目的是要研究到底死亡率高是否因太多黑數所造成。

柯文哲說，要知道社區過去感染的狀況，要用抽血來測抗體，很久以前曾在彰化做過一次，但當時在做的時候，就預計不容易做出來，因當時台灣的感染案例還太少。

柯說，這次會選萬華，是因當初萬華疫情嚴重，因此測出的百分比應會較高，這次是台北醫學大學當執行單位，結合台大公衛學院與北市府，會有完整的實驗計畫，7月22日已拿到CDC同意，現在正在進行人體試驗委員會的審查。

柯說，血清學檢查實驗目的，就是要知道到底在台灣還有多少黑數、有多嚴重，因此在萬華做研究，過去死亡率5.多％，到底是否因太多黑數而造成死亡率高，這有很多公衛學上的問題，也利用這次機會可釐清，這是重要的社區流行病學研究。

針對餐飲內用是否解封，柯主張配合新北市，8月2日再宣布，柯說，7月19日已開始微解封，但新北市的立場是至少要看一個假日的人流增加情形，但在他心中、從實務上來講，就算假日人流上升，產生的效果也還要看一周後才知，因感染5天、確診要7天，所以是「摸石頭過河」，但他知新北市還是很擔心，所以他也覺得慢幾天宣布不要緊，反正已停了2個半月，再慢2、3天也無所謂。