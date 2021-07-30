新竹縣餐廳有條件開放內用，包含減少座位、增設隔板等，新竹縣長楊文科30日前往北埔商圈，視察店家的防疫準備。（莊旻靜攝）

新竹縣餐廳有條件開放內用，包含減少座位、增設隔板等，新竹縣長楊文科30日前往北埔商圈，視察店家的防疫準備。（莊旻靜攝）

全國疫情警戒27日降級，即將在7月31日迎來降級後的第1個周末，新竹縣長楊文科30日前往北埔老街商圈考察，視察業者是否有落實「實聯制、量體溫、消毒手部設備、維持用餐環境的間隔、同桌採梅花座或隔版」等措施，也期望民眾多加配合業者防疫，維持警戒降級、疫情不升溫。

楊文科指出，新竹縣秉持「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」3原則下，有條件開放餐飲業者內用，30日下午，在北埔魅力商圈理事長彭美善、北埔鄉長莊明增等人陪伴下，走訪北埔商圈，商圈也推出防疫優惠百寶箱組合，將在地特產擂茶、石柿、鹹豬肉、胡椒雞、梅干扣肉放入，讓無法前往北埔商圈的民眾，也能透過線上訂購，品嘗北埔客庄的特色美食。

楊文科指出，受到疫情影響，店家配合防疫措施，內用座位減少到原先的3分之1，並要求業者嚴格落實防疫措施，讓遊客可以安心享用在地美食。另外，對於員工也要求勤洗手、正確戴口罩、定期清潔及消毒環境，落實廁所衛生清潔等。

交通旅遊處指出，由於剛解封，目前內灣、湖口商圈人潮仍不多，不少店家考量到成本、管理問題，仍以外帶、預約為主，等防疫到位後，才提供內用服務，縣府也會與各商圈協會持續把關，期望未來疫情警戒再調降，把遊客、人潮帶回，振興沉寂一段時間的商圈。