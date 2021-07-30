台灣桌球好手「小林同學」林昀儒昨（29）日，在奧運男單四強賽中，對上世界球王樊振東，儘管最終落敗，不過表現非常亮眼。近日有網友發現，桌球選手在擦汗時，幾乎不會把毛巾攤開，讓他感到非常困惑，因此在網路上詢問，不少人也點出關鍵原因。

一名網友觀看奧運桌球賽事時，發現桌球選手休息擦汗時，幾乎不會將擦汗巾攤開，而是呈現折成一塊的方式拭汗，讓他感到非常好奇，因此便在Dcard詢問，表示「是大會規定只能折起來擦汗嗎？攤開來擦不是更方便嗎？」，意外引發網友討論。

不少網友解釋，選手不能讓手沾到汗水，恐會影響打球，「因為流很多汗，如果只用一層擦，在擦汗的毛巾另一面的手會濕掉，拿球拍或球會滑，這起來的話至少拿的那面是乾的」、「就像是吹氣、摸球台，一種讓自己穩定情緒的方式，那麼緊張的比賽休息時間也很短，能放開慢慢擦汗嗎」，不過也有人表示，「我有發現這個跟選手個人習慣有關係，有的還是會攤開，看看桌球教父應該是使用自己的毛巾，其實選手個人都很拘謹的！」。

更多人歪樓曝擦汗的用途，不只是為了抹去汗水，也有放鬆的作用，並調整一下自己的節奏，「我之前是選手，其實很多時候可以叫暫停綁個鞋帶，緩和情緒、打亂對方節奏，擦球拍是因為膠皮要摩擦力，不能有灰塵，之前我還會擦頭髮看夠不夠黏，小林同學的招牌反手擰非常需要摩擦力，毛巾可能是選手小小習慣」。

還有人詢問，為何桌球選手賽前要對球拍哈氣，也有人回應，「球拍上有任何一點灰塵會影響到擊球」、「因為這次選手不用撿球，由裁判不斷給球，球很新的時候，都會有很多像灰塵的粉末沾黏在球拍上，所以才要一直哈氣去擦球拍」、「我看小林一邊聽教練講話一邊摺毛巾，摺得比我在uniqlo打工的同學還整齊」。