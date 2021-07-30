陳柏渝透過拍鴨與抖音跟張晨光合拍內心戲，人氣和流量暴漲。經紀人提供

陳柏渝最近演出TVBS《女兵日記》，出色表現讓導演刮目相看，戲裡她發現張書偉外遇的小三竟是她的女兒，這場戲是導演臨時加的，她說「原本我想借位打，但當時演得太入戲，一把火起來就真打了下去」。

她說，這巴掌太響亮了，「當時心想『完了』，又看到書偉痛到眼眶泛淚，但不能NGㄧ定要演完，拍完後全場都嚇到」。張書偉事後肯定的對她說：「妳ㄧ定很恨渣男才氣到打那麼用力，也因為第一個鏡頭真打，所以後面兩個特寫鏡頭也要來真的」。

當時拍完這場戲，陳柏渝的手還抖個不停，「心想如果以後發生在自己女兒身上，我肯定不會只是這樣打一巴掌就放過渣男」。

拍鴨平台執行長陳孝志説，2年前曾幫陳柏渝經營社群網站「抖音」與「拍鴨」，陳柏渝現在雖然在台灣，但因透過拍鴨跟抖音平台，三更半夜仍可工作，完全不受時間與空間影響，尤其這次在抖音與張晨光合拍的內心戲，演得實在太好，瞬間在抖音、拍鴨人氣大漲，也有線上代言找上她。