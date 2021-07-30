竹山鎮共有4條農路破損、未封層，還有區域排水護岸淘空，威脅社區安全；南投縣長林明溱30日實地會勘，確認有立即危險或迫切需要後，允諾盡快發包改善，還加碼增設護欄、延長排水溝及底部加固。

林明溱由立委許淑華、縣長特助林儒彬、縣議員吳瑞芳、游顥、蔡孟娥等人陪同，會勘竹山鎮待改善工程。

林明溱指出，中和里前山段農路長期都沒有封層，至今還是泥土路面，人車通行常因泥濘而發生危險，原本民眾爭取鋪設瀝青路面，他認為混凝土路面更耐用且安全，加上農路旁還有大排水溝，所以加碼將整段230公尺長農路徹底改善。

隨後，林明溱轉往鯉魚里「牛母坪」，會勘鯉魚尾段農路，該段農路雖然位處偏僻山區，但很多農友賴以通行，目前路況破損嚴重，將優先改善長100公尺路段。

林明溱前往秀林里及延山里，會勘光林農路及露尾農路時表示，光林農路還有230公尺仍是礫石泥土路面，有必要鋪設水泥路面；露尾農路轉彎路段，邊坡缺乏保護，亟須施設長70公尺高2公尺的擋土牆，以免發生危險。

林明溱前往桂林里街仔尾溪，會勘加正巷民宅前大排護岸淘空情況時表示，亟須改善的護岸，包括左側40公尺及右側15公尺，都將施設基礎深1.5公尺的全新護岸，確保區域排水的排洪通暢，及鄰近社區安全。

桂林里民反映，大排還缺一段溝底尚未加固鋪面，容易蔓生雜草，影響環境衛生及水流宣洩，因此，林明溱也同意在原本護岸工程經費之外再追加，將護岸及溝底固床工程一併處理。