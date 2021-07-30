台西分局員警持搜索票追到高雄逮人，黃嫌的裝束風格與在麥寮犯案完全不同。（警方提供）

麥寮鄉一名80多歲老婦人日前在麥寮國小旁散步運動，被一名騎腳踏車的男子假裝問路拔走她耳朵上的1對金耳環，台西警分局從監視器找到一名可疑男子，今（30日）到高雄把黃嫌拘提到案。

林姓老婦人7月23日早上7點多在麥寮國小側門廚房外道路步行運動，51歲黃嫌（高雄人）佯裝問路，突伸手扯下老婦的黃金耳環，價值約新台幣1萬元，老婦人遭搶走金耳環後，呼叫追趕不上，跌倒雙腳挫傷。

台西警分局依據林姓婦人說詞，調閱附近監視器及研判可能經過之路線，發現一名身穿白色襯衫、藍色褲子、戴黃色口罩、騎腳踏車的男子涉有重嫌。

警方逐一查訪目擊者人及她接觸的車輛，掌握犯嫌外型特徵，縮小範圍清查治安顧慮人口，赫然發現高雄市轄內一名黃姓男子符合外型及特徵，立即持雲林地方檢察署檢察官核發之拘票，前往高雄市把黃嫌拘提到案，黃嫌的裝束風格與犯案時完全不同。

警方表示，黃嫌4月間在鹿港鎮竊取一部自小客車，棄置於雲林縣麥寮鄉工業路，他供稱因需錢孔急先竊取一部腳踏車，四處尋找不特定對象行搶，看老婦人獨自一人行走，自後尾隨假借問路搶奪。警方訊後依搶奪及竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。