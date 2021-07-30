父親節即將到來，還在煩惱88節禮物嗎？近期蝦皮購物發現，站上「父親節禮物」關鍵字搜尋量有3倍的漲幅，2021年父親節送禮多以「健康」為取向；此外蝦皮購物也觀察到，因為疫情而減少的出國、聚餐等支出轉移至父親節禮物預算，讓民眾更能購入高單價的3C產品或按摩椅替爸爸圓夢！瞄準88節商機，蝦皮購物「8.8購MEN節」祭出299元免運、商城88折、百大品牌下殺１折起等優惠，讓你輕鬆將好禮送進爸爸心坎裡！

「8.8購MEN節」加碼推出圓夢二部曲要幫爸爸們完成夢想！圓夢首部曲，輝葉按摩椅旗艦館全面下殺４折起、蝦幣10倍送再免運，旗艦產品追夢椅最高現省44000元，輕鬆孝敬老爸趁現在。圓夢二部曲，全面升級遊戲獎勵，蝦皮泡泡王、消消樂破關就抽Airpods、Switch；蝦皮夾夾樂更瘋送iPad、3C家電1折券等豪禮。

仔細觀察過家中老爸是帥氣型男、運動健將，還是娛樂狂人嗎？蝦皮購物「8.8購MEN節」聯手百大品牌打造最強「父親節送禮秘笈」：

＊老爸是帥氣型男：FREED五刀式刮鬍刀尊爵禮盒幫你照顧型男帥爸的臉龐，穿搭就交給經典款CONVERSE 1970 ，讓爸爸走路有風！

＊運動健將是我爹：蝦皮購物專為運動老爹打造的驚喜組合，下殺48折的Nike Revolution 5 EXT慢跑鞋與 KANGOL 運動包，讓爸爸每天帶著你的心意去慢跑；至於運動後的爸爸，就交給Star Wars 原力4D揉搥按摩墊放鬆肌肉，讓原力與爸爸同在，也讓運動老爹分分鐘感受爸寶的溫暖心意！

＊娛樂狂人老爸：面對娛樂狂爸爸，就讓下殺１折的id221 MOTO A1 PLUS藍牙耳機，為爸爸帶來高音質環繞音效聽覺享受吧！為了照顧爸爸的視聽娛樂，「8.8購MEN節」再加碼最強禮物包，活動期間(8/1-8/31)１蝦幣即可抽Hi家教線上真人1對1外語家教課程金，還能用７蝦幣兌換GP+線上影音 30日會員資格，幫爸爸排遣休閒時光。

＊可愛老爸常保赤子之心：你家也有喜歡動漫、玩具模型的可愛老爸嗎？蝦皮購物幫你準備了LEGO 10295 Porsche 911，與活漫威造型後背包，包你送進老爸心坎裡；再加上用１蝦幣抽中的萊爾富聯名天竺鼠車車福袋、鬼滅之刃最新第二彈聯名Tomica車組系列，這個父親節跟蝦皮購物一起讓老爸笑得合不攏嘴吧！