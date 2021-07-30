石永城議員與鹽本康佳生技董事長黃勤財攜手贈送金酒智慧清消門，將用於金寧廠、金城廠2廠區的大門。（李金生攝）

水頭碼頭啟用智慧清消門，往來大、小金門的鄉親健康、安全更有保障。（李金生攝）

鄉親往來大、小金門，防疫是目前首要工作。（李金生攝）

金門縣議員石永城今天偕鹽本康佳生技公司贈送防疫清消門給金酒公司、縣車船管理處，讓員工逾千人的金門酒廠和人來人往的水頭碼頭，在防疫量能獲得進一步的強化，讓鄉親和工作人員的健康、安全更有保障。

石永城議員與鹽本康佳生技董事長黃勤財攜手贈送金酒智慧清消門，將用於金寧廠、金城廠2廠區的大門，車船處則規畫安置於水頭碼頭。

縣議長洪允典、縣議員洪鴻斌、烈嶼鄉長洪若珊、縣府財政處長孫國智、觀光處長丁健剛和金酒董事長李增財、總經理楊駕人、車船處長李文堆等人出席捐贈儀式。

石永城強調，智慧防疫清消門具備高效能、高安全、高彈性3大抗疫特點，一踏入防疫門零接觸即可啟動測溫、消毒全自動運作，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒，不僅可降低人工執行防疫，更可避免大排長龍的情況，減少防疫成本的大量花費、耗時費力的控管程序，達到全方位防疫功效。

洪允典議長表示，雖然疫情降級還是不容輕忽，尤其是清消門進駐每日人潮穿梭的水頭碼頭，讓進出大、小金門的鄉親健康、安全都多了一層保障，他要代表鄉親感謝黃董事長的善舉。

金酒總經理楊駕人也表示，金酒全面化和滾動式防疫，全力防堵疫情，以照顧員工健康安全為首要原則，很感謝石永城議員及黃勤財董事長善心捐贈為金酒量身打造的專屬防疫智慧清消門，期待透過結合科技防疫，打造安心職場，建立安全的洽公及工作環境。