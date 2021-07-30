「這麼大的公司怎麼可以不遵守議事規則！」新光三越百貨董事、新光醫院董事長吳東進30日表示，新光三越29日舉行股東會，股東以臨時動議提出4大建議，日本籍董事長村上英之完全未徵詢現場附議及討論、表決，就以拍手方式結束股東會，吳東進說將找提案股東討論，不排除採取新的行動，捍衛股東權益。

曾是新光集團法務主管、29日以新光三越股東身份提出臨時動議的蔡國棟表示，四大建議即一是修公司章程，恢復常董制，二是儘速規劃新光三越掛牌上市，三是由持股較多的台灣籍股東出任董事長，以落實在地化經營，四是處份大陸資產，減少虧損，由股東會當天完全不討論也不交付表決，蔡國棟說：「臨時動議不討論，股東連提告都沒有辦法」，所以正在等新光三越的股東會會議紀錄，評估如何採取法律行動。

同為新光金控及新光三越百貨董事的林伯翰亦指出，股東的提案主要是希望強化新光三越的公司治理，推動立即修改公司章程，改設獨立董事，取代現行監察人制度，並增設審計委員會、薪酬委員會及提名委員會等，作為上市的前期作業，林伯翰說：「現在就必須推動公司治理，才能符合上市要求」。

吳東進是在受訪時指出，新光三越百貨上市，是在已故前新光三越董事長吳東興任內就拍板的事，村上英之是接手吳東興的任期，理應延續政策，為何對上市規劃時程閃閃躲躲，IPO進度牛步化，現在真的有要做嗎？其次是跨國企業趨勢是本土化經營，且當初新光與日本三越合資時就協議，董事長由台灣人，即新光集團出任，日方不該不信守承諾；第三是中日關係緊張，若要處理新光三越大陸的投資事宜，由日方領軍似乎相對不利。

吳東進表示，這些意見在新光三越董事會上就曾提出，但並沒有得到滿意的回應，才又在股東會上提出，沒想到新光三越這麼大型的公司卻不守議事規則，將研究如何採取相關措施，保障股東權益。