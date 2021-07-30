美國空軍29日宣布，其28日再度試射AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）原型，結果飛彈雖成功投出，發動機卻無法點火，測試再度遭遇失敗。AGM-183A於4月首度進行空中試射，當時也發生問題，飛彈直接無法投出。

根據美國空軍聲明稿，一架隸屬於第419飛測中隊（419th Flight Test Squadron）的B-52H轟炸機，28日掛載AGM-183A自愛德華空軍基地（Edwards AFB）起飛，進行該型武器的第2次試射，目標是測試其釋放程序，以及評估火箭助推器的性能。

試射於加州海岸外慕古角海上試射場（Point Mugu Sea Range）進行，美國空軍表示，包括獲取GPS資訊、掛架釋放在內的一系列武器釋放程序皆順利完成，然而在與B-52H分離後，這枚AGM-183A的火箭助推器卻發生問題，未能成功點火，最後直接落入大海。

美國空軍武器計畫執行官（PEO for Weapons）柯林斯（Heath Collins）准將表示，研發新型武器是一項艱鉅的任務，但強調其擁有最優秀的團隊，正努力找出問題所在並將其修復，希望將對空軍至關重要的極音速武器盡快交付給第一線作戰單位。

美國空軍4月5日首度以B-52H試射AGM-183A，但當時武器釋放程序發生問題，導致飛彈並未投出，所幸最後B-52H帶著飛彈安全降落。新聞網站「The Drive」指出，美國空軍原希望於今年10月進行完整的實彈試射、2022年9月前讓AGM-183A獲得初始作戰能力（IOC），但在2次初步試射失敗下，該計畫的進度已落後至少7個月，目前還不清楚這次失敗將對空軍極音速武器計畫造成何種影響。