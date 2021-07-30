大陸網紅周揚青昔日和羅志祥有過一段情開始受關注，原本被一票迷妹恨透，直到以一封毀滅式分手信把羅志祥私下渣男真相曝光，意外圈粉無數；周揚青走出情傷後也轉戰演藝圈，也大方承認整形過，卻被一名酸民多次挑釁只好提告，近期周揚青工作室公開判決，對方因毀損名譽被判發布道歉聲明外，還得付人民幣2萬元（約新台幣8.3萬元）精神賠償。

周揚青從開始有知名度後，身家背景被起底外，她整形過的外貌也經常成為酸民攻擊的目標，不久前有一名姚姓網友多次公開發言針對周揚青，嗆她「靠精修照片活著的畫皮」、「由內而外虛偽的假人」和「天天以為自己是公主，可笑」等等；周揚青不堪其擾，才決定委託律師提告，日前法院判決出爐，酸民下場慘了。

周揚青工作室公開提告酸民的判決結果。(圖/ 摘自周揚青工作室微博)

被告酸民也在微博發布道歉聲明。(圖/ 摘自周揚青工作室微博)

29日周揚青工作室公開提告酸民的判決，法院認定酸民諸多侮辱性詞語，以構成對周揚青名譽毀損，因此判酸民在7日內要在微博發布道歉聲明向周揚青賠罪，另外得給付人民幣2萬元（約新台幣8.3萬元）精神賠償；而周揚青更決定將賠償金捐出，暖心喊話「願世間少一些惡意，多一些善良」，讓大票網友對她的決定更是讚嘆不已。

周揚青離開羅志祥後，事業更一帆風順，不僅把自己服飾品牌經營得有聲有色，還受邀出演潮流實境秀，大展她的穿搭好品味；而周揚青在轉型成藝人後，依舊維持自然不做作的風格，就像從多年前大方承認整形一事，早已做好被酸言酸語的準備。