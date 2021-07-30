美律(2439)今(30)日舉辦法人說明會，總裁黃朝豊表示，IC短缺仍是現在產業最大問題，預計該狀況要到明年第一季才會舒緩，展望第三季，預計在旺季效應下，營收相較第二季成長，毛利率也會比第二季好。

黃朝豊表示，材料短缺仍是現在產業最大問題，尤其是成熟製程，造成今年IC相關交期延長，甚至出現交貨跳票現象，美律主要缺貨集中在以6吋、8吋生產的MCU(微控制處理器)、PMIC(電源管理)等，這不僅是美律缺，可以說是整個業界都在缺，也影響耳機產品成長，這也是今年所有電子行業都會面臨的困境，預計要到明年第一季才有機會獲得緩解，但在缺貨情況下，會讓大者恆大趨勢確立，龍頭廠才有籌碼向代工廠拿到更多配量，故美律在方面是有優勢，美律替代料部分也是一直在找，但替代料需要期間導入，也是要待明年才有機會緩解。

黃朝豊表示，假設排除缺料，今年美律耳機應該有10%成長，目前來看，全年影響預估不到10%。美律在產品布局上，會以耳機產品線為基礎，再延伸到其他產品線，在既有客戶下多元化產品廣度，以耳機既有三大產品線來說，Audio通訊用耳機預計會是成長比較快的領域，世界前三大品牌都是美律客戶；Gaming耳機也從高階慢慢切到中階，第三季也加入兩家中階客戶，美律因為有越南廠，所以在成本更有競爭力；至於TWS(無線藍芽耳機)，也會增加客戶數，第三季有歐洲新客戶會出貨，美律除看好TWS未來1~2年會成長，也盼透過客戶基礎，可以延伸到2~3年還下一代量大產品，藉此接續。

整體來說，黃朝豊表示，美律第三季預估耳機產品占比64%、揚聲器成長到30%，毛利率會比第二季好，主要是營收成長、稼動也成長所致。

第三季耳機各產品線部分，Audio耳機預估出貨持平；娛樂用耳機因為有新品，未來幾季會持續大量出貨；通訊用因為IC缺料關係，第三季出貨會下滑，通訊用為中低階產品，影響較大，Gaming、TWS都也會成長。

隨著揚聲器產品多元化，黃朝豊表示，上下半年大幅波動的現象會越來越淡，有助於提升揚聲器業務的獲利，揚聲器北美客戶第三季會開始大量出貨，會相較第二季明顯成長。

另外，美律去年環旭電子成立合資公司美鴻電子，專攻(SiP)系統化封裝，但投審會尚未核准，黃朝豊表示，客戶端沒有受到影響，但客戶因疫情影響了開發進度，預計第一個SiP TWS延遲到今年第四季才會出貨。