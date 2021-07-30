工業電腦大廠研華(2395)董事會通過2021年第二季財報，受缺料及成本上漲影響，歸屬母公司稅後淨利「雙降」至17.9億元、每股盈餘（EPS）2.31元。不過，累計上半年歸屬母公司稅後淨利37.03億元、仍年增2.8％，改寫同期新高，每股盈餘4.79元。

展望下半年，研華對整體營運樂觀可期，表示雖然缺料狀況仍持續影響，但內部除透過採購作業優化與產品設計調整等方式積極因應，更規畫擴增產能以提升整體達交動能，為供應鏈紓解後的訂單出貨高峰預作準備。

研華第二季合併營收登142.09億元次高，季增7.96％、年增1.37％，但毛利率36.72％、營益率15.46％低於首季及去年同期，加上業外收益季減38.16％、年減32.02％，使歸屬母公司稅後淨利17.9億元，季減6.43％、年減22.43％，每股盈餘2.31元。

合計研華上半年合併營收273.71億元、年增8.23％，創同期新高，但毛利率38.09％、營益率16.38％，低於去年同期40.18％、17.77％。不過，在業外收益跳增1.47倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利37.03億元、年增2.8％，改寫同期新高，每股盈餘4.79元。

研華指出，上半年各事業群均較去年同期成長，其中以工業物聯網（IIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）成長動能最強，分別年增34％及23％，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）年增7％。僅應用電腦事業群（ACG）因步入專案出貨淡季表現較弱、年減達11％。

至於上半年各區域營收亦普遍較去年同期成長，其中以中國大陸年增達37％最佳，北美及歐洲亦受惠景氣溫和復甦，分別年增4％及9％。北亞市場年增6％，其中南韓及日本市場分別年增21％及8％，但日本事業體ATJ則相對疲弱、年減達11％。

研華第二季以美元計價營收為5.07億美元，略優於先前預期。不過，毛利率36.72％、營益率15.46％，則低於先前預期的毛利率37～39％、營益率16.5～18.5％，主因缺料加劇導致採購成本提升、訂單出貨遞延，以及新台幣匯率強升影響。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣復甦，各國陸續解封加速基礎建設標案與企業設備支出等需求升溫，接單方面保持強勁，第二季接單出貨比（B/B Ratio）維持1.72的歷史高檔水位，以美元計價營收為5.07億美元，略優於先前預期。

不過，陳清熙指出，因原物料缺料加劇、價格上漲，為滿足客戶訂單需求改採現貨購料，導致成本墊高，加上調價時間差影響，使第二季毛利率及營益率表現均略低於先前預估。預期隨著新價格訂單出貨比重提升及現貨購料政策限縮，可望使毛利率逐步回升。