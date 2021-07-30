中華電(2412)今(30)日舉辦法人說明會，第二季每股獲利1.15元，5G客戶也於第二提前達陣100萬戶目標，預期年底5G基地台建設可達12,000座，隨著5G客戶數明顯成長及業務發展，樂觀看待成長動能。

中華電第2季合併營收為496.0億元，年增加3.8%，歸屬於母公司業主之淨利為89.3億元，增加4.1%，每股盈餘1.15元。第2季EBITDA為207.8億元，較2020年同期增加7.3%，EBITDA margin為41.89%，2020年同期為40.52%。

中華電表示，5G客戶數於第二季突破100萬戶，提前達標，預計年底將可達到200萬戶。為提升5G服務品質，也持續加速5G網路建設，至第二季已建置超過8000座基地台，預期年底可達12,000座基地台，隨著5G客戶數明顯成長及業務發展，樂觀看待成長動能。

中華電表示，受惠於遠距工作、影視隨看及內容多元化等趨勢，第二季營運表現加速成長，隨著消費者需求及市場機會帶動，MOD及Hami Video客戶數持續增加，固網寬頻服務亦持續成長，中華電MOD也以4K畫質轉播東京奧林匹克運動賽事，也同時於Hami Video首次以VR獨家轉播東奧。另外，中華電第二季資通訊營收亦持續成長，未來除了繼續慎選優質專標案以提升毛利外，也將持續投資資通訊技術及人才，爭取更多新興數位商機。

中華電截至6月底，光世代寬頻客戶數為365萬，佔寬頻客戶數之83.8%，此外，100Mbps速率以上客戶數達187萬，年成長約12.0%，300Mbps速率以上客戶數亦持續成長，年成長率約52.5%。HiNet寬頻客戶數為360萬，與去年同期持平。