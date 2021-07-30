中國大陸大力整頓科技業者，讓市場未來不確定因素增多，韓國科技族群也受到影響，30日股價表現疲弱，因此，KOSPI收在3,202.32點，跌40.33點或1.24%，日線跌幅創兩個多月最大。至於在月線方面，跌幅為2.86%，更是8個月來首次收黑，也創2020年3月以來單月最大。同時，韓元也走貶。

韓股獲利了結氣氛濃厚，指數開低走低，汽車、生物與科技類股都弱勢表態。三星電子跌0.63%，SK海力士跌1.32%，現代汽車跌1.8%，Naver跌1.37%，三星生物製藥也跌2.31%，LG化學則漲0.84%。同時，外資賣超7100億韓元。

不過，30日韓國政府公佈經濟數據卻有好消息。韓國6月工業生產與零售銷售都比5月增加，似乎有看到景氣春燕的跡象。

一美元可兌換1,150.3韓元，韓元貶0.33%。韓元月線挫2.1%，創元月以來最大。