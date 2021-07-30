7月以來，受到獲利賣壓出籠、半導體龍頭法說會不如市場預期、美股震盪以及陸股的修正等因素累積，使得台股7月出現2.86%的跌幅，指數下跌超過500點。目前美股及台股企業財報陸續開出，財報好壞參半，大盤位於高檔震盪，類股維持輪動，時序進入第三季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，指數震盪後仍有表現機會，建議積極投資人，逢回可站在買方。

日盛上選基金研究團隊表示，目前觀察到基本面包括5G供應鏈、Wi-Fi、伺服器、PCB、工業電腦、半導體、車用半導體、蘋概股、Miniled、驅動IC、電源管理IC、MCU、ABF載板等產業展望樂觀，預期今年下半年及明年業績均有機會持續成長。美科技股財報普遍亮眼，加上多數科技股第二季營運佳且第三季展望樂觀，均有利於台股短線延續反彈格局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於台股指數今年以來漲幅已大，加上目前大盤來到萬七之上，短線上又遇到全球市場多雜音，操作上顯然難度增加，主力仍以內資為主，外資短進短出投資標的皆以大型權值股為主特別是半導體，內資仍看好中小電子股。美元短線有走弱的趨勢，如此有利新興市場股市表現，其中也包含台灣股市。不過，仍應留意東南亞疫情表現狀況，因越南等地的變種病毒Delta疫情擴散，部分科技零組件供應鏈受影響，長短供應的問題可能使股價受影響，可以持續觀察第四季歐美淡季來臨後，CPU、電子載板產能是否會舒緩。

日盛投信強調，台灣央行公布110年6月金融情況，M1B及M2年增率分別為1.21%及0.78%，另外，一向被視為散戶資金動能指標的證券劃撥存款餘額6月則來到3兆518億元，再創歷史新高。今年以來持續支撐股市動能的資金面依然充裕，有助股市維持正向走勢。