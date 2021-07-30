2021年至目前為止，內湖廠辦交易明顯放量，累計已達111億元，突破過往2年的全年內湖廠辦的交易規模。耀達建設總銷16.2億元的「金矽谷NO.26」今日舉行開工動土典禮，董事長莊文欽說，內湖舊宗段想當企業總部的土地難尋，金矽谷NO.26雖然今日才開工，但已有很多科技業者上門來談，未來將會整棟出售，年底及明年中都還各有一筆廠辦會推出。

工業廠辦交易最熱絡的內湖科技園區，由於西湖段與文德段的開發率都超過9成，已趨近飽和，建商獵地焦點逐漸移往南邊的舊宗段、潭美段及安康段。耀達董事長莊文欽指出，金矽谷NO.26將打造樓高8層、SC鋼骨的大樓，總銷面積約2000坪，若以台北市廠辦來看，南港已站上百萬元、士科也有60萬元，內科交通優勢更勝，近期內科廠辦交易十分火熱，不少科技業都希望找到企業總部落腳，金矽谷NO.26今日才開工動土，已有很多人找上門來談。

為何今年廠辦熱度這麼高，莊文欽說，台灣的外銷訂單不停的攀升，加上台商的資金回流、利率又低，雖然台灣5月中疫情突然嚴峻，市場交易有稍微暫停，但在疫苗注射率漸增的情形下，預期廠辦熱度將會再回溫。

據第一太平戴維斯統計，截至目前為主，今年大型工業土地、廠房，與廠辦交易累計達680億元，比去年同期成長18%；其中以廠辦交易為大宗，達到274億元，交易總額比去年同期成長1倍以上，廠辦交易熱區方面，將近5成集中在台北市(127億元)，特別是內湖科技園區，其次則為新北市與新竹。

耀達建設除了今日開工動土的金矽谷NO.26之外，今年底將推出金矽谷NO.27，土地面積近700坪，至於明年將會推出金矽谷NO.28，土地面積約900坪左右，目前還在內湖整合土地，未來將會伺機推出。