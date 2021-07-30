彰化縣議會國民黨團日前公開表示將連署提案，請縣府向中央爭取普發1萬元現金直接入帳戶，今天卻發現民進黨團早已完成提案送進議會財政小組委員會審查。（曹嘉豪提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎本土群聚疫情重創全台經濟，彰化縣議會國民黨團發起連署提案，要求普發1萬元現金直接入帳戶，遭民進黨團抨擊反對不可行；彰化縣議員曹嘉豪30日審查小組會議時，意外發現民進黨籍議員搶先提案送小組審查，忍不住反批民進黨團真是口是心非、口嫌體正直的最佳代言人。

彰縣議會國民黨團書記長劉淑芳，近日公開發起連署提案，要求縣府向中央爭取普發1萬元現金，直接入帳戶，讓人民最有感。民進黨籍許書維、賴清美等人聞訊後公開反對，批評發現金不可行，振興卷才能鼓勵消費，哪有地方議員提案給中央，根本喊爽的；不料賴澤民卻早已完成提案，並由許、賴等黨員同仁連署，送入審查小組。

曹嘉豪會後在臉書貼文，「看來這個議題藍綠可能打算合作了，下次要開罵前，別忘自己也同時提案，貽笑大方」，更反酸綠營搞笑，「我比較好奇的是，那你怎麼好意思罵那麼大聲，爽了嗎？」

曹嘉豪表示，本次定期會他擔任第二小組財政審議委員會成員，審查警消財政主計等局處的預算案與相關提案；今天上午開會時，只有2個提案，其中就是民進黨籍議員聯署要求普發1萬元現金，讓他當下感到有點錯亂，他忍不住消遣民進黨團真是嘴巴說不要，身體卻很誠實，最後小組通過同意將該提案送大會討論。

劉淑芳則痛批，民主是人民作主不是民進黨為主，民進黨二度執政以來，大權一把抓，不論萊豬、疫苗施打，何曾在乎地方聲音？立法院更淪為行政院的立法局。

她說，立法院已三讀通過專案經費是8400億，呼籲議會民進黨團結合縣籍綠委，直接要行政院同意普發現金1萬元，何需地方政府再舉債編列預算。

民進黨籍縣議員賴澤民對於自己發起的提案，強調這個提案13日就完成連署送進議會，他早就知道不會過，提案用意在於他料準國民黨籍縣長王惠美一定會用財政不佳否決提案，藉此凸顯國民黨自相矛盾，自己人打臉自己人。