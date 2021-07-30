110學年度大學指考最後一科公民與社會考試結束，台北市解題教師團認為，今年時事與素養題多，能源政策與疫情都列入題中，出題具一定鑑別度，學生需要運用反思，並且對於課程的基本知識概念有清楚的理解，才能做出正確的判斷。

建國高中公民老師張菀真表示，今年公民與社會科考題除了需要一定的閱讀理解能力外，同時也考驗學生資料圖表解讀能力，而選項誘答性比往年提高，作答時需要小心注意，像是第28到29 題組考「社會效益、私人效益、私人成本」問題，題目設計方式較少在平常考題中出現，對學生來說是偏難的題目。

在出題特色方面，張菀真指出，長篇文本閱讀題題組第34到37題，本文將近一頁，整理2013年起迄今，不同政黨對核能發電的立場、2018年能源政策公投的表決、經濟部提出的能源替代方案，一直到風力發電作為替代能源的可能性，考生得具備反思能力，了解如何避開誘答的出題方向，了解議題的正反面，才能拿到分數。

張菀真提到，單選第1題則是當前最熱門的疫情議題，題目敘述多國政府強制戴口罩，引發有些國家部分人士反彈的時事，引導學生從公益與私益平衡的觀點，判斷政府措施的適切性，結合生活情境與公民素養。

張菀真也說，另外像是第6題的主題提及經濟、社會結構與文化層面，題目包括經濟發展、國民所得、房地產市場狀況、社會階級複製與流動、文化資本、教育程度，是非常高度的素養題，這題除了考跨冊概念、生活情境，也測驗學生是否探究思考能力。題目設計反應出今年題型逐漸與新課綱精神接軌。