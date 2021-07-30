情侶間交往最重要的就是忠誠度，但一名女大生日前發文透露，自己跟男友交往8年，期間出軌了5次，最後一次還懷了對方的孩子，男友一度以為是自己的小孩想結婚，貼文一出遭網炮轟：「根本是渣女」。

該名女大生在「Dcard」上發文透露，自己與男友從高中就開始交往，至今已經8年，男友非常愛她，不過一切都很平淡，絲毫沒有愛的火花，讓喜歡刺激的她，感到很無趣，於是在2人交往的第2年，就忍不住與別的男生交往，進而發生關係，每任出軌對象都維持約半年。

原PO坦言，她從沒有喜歡過這些偷情對象，偷情過後都會覺得愧疚，以分手收場，沒想到第5次偷情，竟然懷上對方的小孩，當時男友還以為是兩人愛的結晶，想趕快結婚，不過她知道這個孩子根本不是男友的，後來男友坳不過原PO，陪她去拿掉孩子拿掉。

原PO坦言，自己玩過頭動了心，「我知道該回家了，而我的男友就是我的家」，最後提醒有伴侶的人，有時候不要太放心對方，要適時查勤，更不要給對方太多私人空間，不然可能會像她一樣，去做一些讓你頭上綠綠的事」。

該篇毀三觀的文章一出，馬上引起網友撻伐，直呼原PO根本就是個「渣女」，認為原PO根本配不上男友，文末竟還是在怪男友「管不住妳」，更有不少人希望原PO趕緊放生男友，不要再浪費男友的青春。