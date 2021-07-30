工業電腦龍頭研華（2395）最新財報出爐，第二季營收142.1億元改寫歷史次高，但受缺料、生產成本增加影響，毛利率下滑至36.7％，稅後淨利17.9億元，年減22％，EPS 2.31元，上半年合計每股賺進4.79元，公司表示接單動能續旺，在新價格訂單出貨比重增加之下，對下半年營運抱持樂觀看法。

研華30日召開董事會，通過第二季暨上半年合併財務報表，由於零組件缺料情況緊俏，侵蝕第二季獲利表現，毛利率季減近3個百分點，單季稅後淨利17.9億元，也低於首季的19.13億元，EPS 2.31元，為近三年同期低點。

研華上半年以工業物聯網事業群（IIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）成長動能最為強勁，年增率分別為34％及23％，中國大陸則是表現最佳的地區，業績成長幅度達37％，躍升最大貢獻市場。

公司累計上半年營收273.71億元，較去年同期成長8％，營業毛利104.26億元，毛利率38.1％，稅後淨利達37.03億元，年增3％，但因股本變大，上半年EPS為4.79元，仍略低於去年同期的5.14元。

研華財務長陳清熙表示，第二季因原物料上漲與現貨購料以滿足客戶訂單需求，導致成本墊高，加上調價時間差影響，毛利表現略低於先前預估。但整體來看，全球景氣復甦，各國陸續解封加速基礎建設標案與企業設備支出等需求升溫，接單方面保持強勁，第二季接單/出貨比值（B/B Ratio）維持1.72歷史高水位。

不過，陳清熙指出，隨著新價格訂單出貨比重提升及現貨購料政策限縮，預期下半年公司毛利率可望逐步回升，營運樂觀可期。

展望後市，研華認為，儘管缺料影響仍持續存在，內部不僅透過採購作業優化與產品設計調整等方式積極因應，更規劃擴充產能，以提升整體達交動能，為供應鏈紓解後的訂單出貨高峰預作準備，預計8月4日舉辦法說。