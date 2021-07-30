高雄市8名20歲出頭年輕人共組詐騙集團，為騙取銀行帳戶用作匯款，透過假徵人，騙取應徵者的銀行戶頭，再以每天給3000元至5000元不等代價，誘騙軟禁在旅館內，竟有5名被害者上當，數日不回家，直到家屬報案，台南市警方29日下午以綁架案攻入房間，才知道是詐騙集團化身綁架集團。

台南市警方發現，有詐騙集團透過臉書發文，佯稱應徵助理工作，也作債務整合，吸引缺錢或欠債民眾前往尋求賺錢機會，再以需提供帳戶匯入薪水為藉口，由同夥帶應徵者到銀行開戶。

詐騙集團取得應徵者的銀行帳戶後，需要時間使用，因此再以每天3000至5000元不等的代價，半利誘、半軟禁應徵者數日，帶往旅館控制行動。

高雄市一夥8人詐騙集團，成員年僅20歲出頭，以應徵工作為由，誘騙3男2女共5名被害人前往應徵，並監控軟禁在旅館，成員擔心警方上門，短短5天內從高雄到台南轉換了4家旅館。

台南市警方27日接獲女子報案，聲稱丈夫遭人綁架在某家旅館內，警方攻入房間，逮獲21歲黃姓男子為首的8名嫌犯，救出5名被害人，揭開詐騙集團化身綁架集團的手法。

警方查獲8張本票、16支手機與2把折疊刀、1支鐵棍，兩天後得手7本銀行存簿與金融卡，全案依妨害自由、恐嚇、銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪移請台南地檢署偵辦，涉案8人建請羈押，追查幕後不法集團。