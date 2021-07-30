什麼AI人工智慧這麼夯，因為他能夠廣泛應用於生活中的各領域，國立成功大學數據科學研究所暨統計系助理教授許志仲ACVLab團隊，在世界頂尖電腦視覺大會（ICCV，International Conference on Computer Vision）舉辦的MIA-COV19D競賽中，奪得世界第三！ACVLab團隊將AI應用於判讀COVID-19電腦斷層掃描影像，以統計分析理論融合深度學習，提出了一套結合假設檢定的自適應分布學習技術，提出創新解方，進行自動化分類並有效排除干擾，未來也將分享參賽中使用的訓練模型，讓更多人使用並進行試驗。

新冠肺炎（COVID-19）為全球關注的問題，疫情肆虐帶來巨大的影響，許多研究團隊針對運用人工智慧的新冠肺炎自動化檢測進行研究，ICCV競賽希望依據胸腔的電腦斷層掃描影像（CT scan）檢測新冠肺炎反應是否為陽性，許志仲帶領成大數據所研究生陳冠麟與吳玫萱，透過統計分析專業找尋新解方。

這是許志仲團隊第一次接觸電腦斷層掃描影像，許志仲表示，電腦斷層掃描影像與一般RGB影像差異甚遠，需要不同的專業背景知識才能順利操作與應用。陳冠麟、吳玫萱積極跨域汲取新知，短時間內吸收電腦斷層掃描影像所需的背景知識，並將醫療資訊融入本身在統計領域的專業，提出富有創意的解決方法。

許志仲指出，在COVID-19病症的判讀上，目前主流的電腦斷層分類都是將單張影像，由專業人員手動挑出最有價值的切面進行判斷，但MIA-COV19D競賽所使用的資料不只單張切面影像，而是處理整組立方體內的斷層資料，參賽團隊面對的不僅是龐大的資料，還必須解決每組電腦斷層影像的解析度與切片數量不等的難題。

「學生求知的積極態度，遠比比賽得名收穫更大！」許志仲認為，台灣學生很好、很努力，但比賽過程卻往往信心不足，經過與世界一流的團隊的競爭，成員的積極度變高，最終擊敗強敵脫穎而出，榮獲全球第3名，也讓學生提高自我肯定，自信心和專業都更上層樓可說是最大的收穫。

雖疫情肆虐經濟受到劇烈衝擊，但也因疫情全民健康意識及求知慾再度被喚醒，元智大學便透過姊妹校AI文化創意線上營激發學生的潛能，首屆線上研習營，由元智電機通訊學院、工程學院、資訊學院同學及中國姊妹校包括河南大學、深圳大學等80餘位同學共同參加。雖因疫情無法實體舉辦營隊，然希望藉由營隊的學術交流，進一步瞭解多元文化。

元智大學國際長陳勁甫表示，元智大學姊妹校AI文化創意線上研習營為期6日，以AI專業課程為主體，透過老師的教學，帶領同學們思考在地文化是否仍有其不便、可以利用人工智慧修改的方向。比如利用AI來改善各地的特色文物古蹟、利用AI解決交通、環境的問題。

研習營中安排陸籍同學走訪自己的家鄉，進行文化巡禮的同時，也尋找可討論議題，學習重視在地文化、看見文化的價值，如何通過AI作保留、更新。陳勁甫進一步指出，營隊中展現元智與姊妹校的友好關係以及元智大學在AI、大數據領域的專業師資團隊。本次元智大學線上研習營將在地文化具象化、透過專業與創意的結合，讓同學們討論更多有意義的科技創新。

元智大學姊妹校AI文化創意線上研習營截圖畫面。（圖/元智大學提供）

1111人力銀行發言人黃若薇指出，現在許多傳統產業都力求轉型，或是像元智大學的AI營隊般利用科技與軟性的事物做結合，激盪出不同的火花，因此鼓勵仍在學的大學生要多元學習，除了嘴上說語言外電腦專用的程式語言也要有基本概念。1111人力銀行TUN大學網內容包括校系介紹、打工家教、升學面試、求職面試、職能測評等各項查詢工具，在熱門討論區中更可以查看各校的選系撇步，提供的解答比谷歌大嬸更貼切。