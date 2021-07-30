再過1個月，就要迎接9月開學。因應疫情發展，日前台北市拋出線上線下混合教學，預計8月中會有具體規劃。對此，新北市教育局長張明文表示，教育局已訂定開學防疫計畫草案，目前在徵詢各界意見中，9月開學前一定會公告。以目前暑假活動以線上辦理為原則。屆時若疫情控制得宜，原則上以實體上課為主，但也會隨時滾動式修正。

張明文表示，新北市有包含都市、非山非市、偏鄉等各種多元型態的學校，開學後必須考量到防疫專業與教學專業都要能夠兼顧，在人口、交通、疫情整體去評估，會提供多元模式，來適合不同學校需求。例如實體授課、分流授課、或線上授課等模式。

其中，「實體授課」為無疫情地區實施；「分流授課」可能依年級、班級或組別分流，讓部分學生在校上課、部分學生在家學習，以降低到校人數；「線上授課」則例如有因確診個案而停課的學校，就讓全校學生在家上課，採取同步、非同步、YouTube影片、Ch3公用頻道影片、實體教材等多元方式線上授課。

考量開學後，教職員工都已施打疫苗，如果疫情能受控，以「實體授課」為原則，但也會做滾動修正。新北市長侯友宜答覆總質詢時也表示，新北市各行政區城鄉不同，偏鄉區域較無疫情，開學後可採實體授課，都會區則採線上授課，但這部份，學校可再與家長可討論，選擇最適合的教學方式。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著學校教師完成疫苗施打，家長可以更加放心，將孩子送回校園，但大多數的上班族目前還在等待疫苗，關心自身與家人健康，提醒上班族還是要保持社交距離，為協助上班族及早恢復收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，讓疫情期間收入受到影響的上班族，可斜槓遠端工作，降低財務衝擊。