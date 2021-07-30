「舉重女神」郭婞淳在東奧替台灣拿下首面金牌，更刷新奧運之前紀錄，成為世界第一，為台灣爭光，讓全民都佩服得五體投地，而她也發文透露，在前往東京之前，她曾猶豫要帶什麼書，最後決定帶「朗神」的金句出發，以結果來看確實起了作用。

郭婞淳在臉書發文表示，自己在出發前曾猶豫要帶哪本書出國，「因為是日本，就決定帶鈴木一朗一起奮戰了，看來是帶對了～」，她透露，「或許在競技場上，有時言簡意賅但切中要害的一句話，就能讓自己心領神會，在比賽中不斷從心裡流過……正是文中一開始打的那一句。」

同時郭婞淳也分享鈴木一朗的金句：「對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔。」最後她也強調，「要比較的人，永遠是自己。」

貼文一出，立刻引來大批網友為她加油打氣，「在奧運賽場上看到的，只有想要不斷超越自己的妳，這點真的不容易」、「感恩~我們的超人女神~」、「每次看女神舉起來的那一刻，都會感動到哭！就算重播也會泛淚的激動」、「婞淳好捧！謝謝您的奮戰」。