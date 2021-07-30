美國國會跨黨派議員致函希爾頓全球酒店集團，希望該集團放棄一個新疆酒店專案，因為該專案所在地曾有一座被中國政府「摧毀」的清真寺。中國外交部發言人趙立堅30日在例行行記者會指出，所指被「摧毀」的清真寺，建築現在更加安全、布局更加合理，完全滿足信眾需要。美方有關議員，應該正視新疆發展事實，停止汙蔑抹黑中國的民族宗教政策，停止以所謂人權問題為藉口，干涉中國內政。
趙立堅表示，你提到的美國個別議員一貫熱衷於散播涉疆謊言、謠言，其言論充斥著傲慢、無知，其汙蔑抹黑、謀取私利的用心，眾人皆知。
趙立堅指出，新疆的清真寺大多建於20世紀80至90年代，甚至更早。這幾年，隨著城鎮化的加快和鄉村振興戰略的實施，一些地方政府根據當地穆斯林的呼籲和申請，按照城鄉建設規畫，透過新建、遷建、擴建等措施，很好解決了清真寺危房問題。
清真寺建築現在更加安全，布局更加合理，完全能夠滿足信教群眾的需要。美方有關議員應該正視新疆發展的事實，停止汙蔑抹黑中國的民族宗教政策，停止以所謂人權問題為藉口干涉中國內政。
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