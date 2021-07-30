警方查扣洪嫌的「行動算命車」及犯案證物。（新北市婦幼警察隊提供）

警方查扣洪嫌的「行動算命車」及犯案證物。（新北市婦幼警察隊提供）

桃園市65歲洪姓男子改裝「行動算命車」，在大台北、桃園地區假借算命、改運，誘騙被害女子上車性侵，事後還要求女子洗淨身體，藉以湮滅罪證。1名被害女大生因向校方尋求心理輔導，進而令洪嫌惡行曝光。新北市婦幼警察隊昨（29）日逮捕洪嫌，依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例送辦，新北檢方聲押獲准。

據了解，被害女大生2016年間經學姊介紹，到洪嫌的「行動算命車」算命，洪嫌以改運理由，要求女大生裸身讓他在身上畫符，起初先用手指沾上硃砂指侵，進而性侵得逞。洪嫌見女子並未起疑，遂要求女大生一周「改運」1次，食髓知味下，更把時間改為一周2次，完事後還藉口洗除厄運，要求女子洗淨身體再離開，迄今已性侵女大生數百次。

被害女大生日前因情緒低落，向學校尋求心理輔導，校方察覺女大生疑遭誘騙性侵，於是循教育系統向新北市婦幼警察隊報案。

警方介入調查，被害女大生一開始還抗拒指證洪嫌，擔心師父會施法對她不利，後經警方耐心開導勸說，女子才將洪嫌惡行全盤說出。

警方報請新北地檢署指揮偵辦，昨天凌晨持拘票及搜索票至洪嫌桃園市蘆竹區住家搜索，將洪嫌拘提到案，並查扣作案廂型車1部及算命改運羅盤、法器等證物。

警方表示，洪嫌將廂型車改裝成「行動算命車」，在車內裝置床位和盥洗設備，前往大台北、桃園地區人潮聚集處設攤，以低價誘騙女子看手相，騙取對方信任後，再進一步誘騙到車上伺機性侵，被害女子至少3人以上。

偵訊時，洪嫌矢口否認性侵，堅稱只單純幫客人算命、改運。訊後警方依法將黃嫌移送新北地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。