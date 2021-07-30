今年指考公民科有50題，其中時事題就有約10題，包括國家強制人民戴口罩來防疫的正當性、兩岸關係緊張及核四公投等均入題。全國教師會表示，今年公民與社會難易適中，鑑別度高；補教老師預估，今年頂標74分，比去年降2分。

全國教師會說，今年公民與社會科試題，以必修冊別的知識概念為主，高一高二各冊命題平均，高三選修冊別的內容較少。第四冊經濟學未設計成單一選擇題，而是以多選題或題組題形式與其他冊概念進行跨領域命題。

全教會表示，以核電爭議事件設計題組(第34-37題)，蒐集相關資料與提供不同立場(如非核家園vs.以核養綠)，進行跨領域的文本分析，包含公共利益、公投、訴訟途徑、外部成本。

全教會說，今年有不少時事題，如防疫戴口罩（第1題）、德國請求我國廠商增產晶片與我國捐贈口罩（第9題）、中國修憲（第14題）、離岸風電（第34題）、都更危老重建（第42題）、無人駕駛（第45題）。

補教老師柯博文說，今年公民與社會考題，法律方面的題目就占了1／3，其他則是政治、社會及經濟的題目。整體來說，這份試題並不難，但由於許多文字敘述混淆不清，考生不容易作答。他預估頂標74分、前標69分，分別比去年降2分、1分。

柯博文說今年公民與社會出了約10題時事題，包括防疫強制戴口罩、兩岸關係緊張、虐貓或虐夠衍生的法律問題及核四公投等均入題，考生如果平時沒有注意新聞，對這些題目將很陌生，答起來不順手。

今年公民科第一題就是時事題，國家為了防疫強制人民戴口罩，但有人認為是干涉個人自由，問怎麼樣在兩者中取得平衡最好？柯博文認為，這題的答案是B，也就是「公民參與檢視國家口罩政策適切性，有助公益與個人利益達成均衡」。

柯博文也提到今年第34至37題是「非常厲害」的時事題，要考生先閱讀核四公投、公投法、以核養綠及反空汙火力發電等4份資料，然後考公共利益、公投、法律及經濟方面的問題，把公民與社會包含的所有領域都過。他說，如果考生平時沒有注意核四新聞，單單看題目所給的資料就會頭昏腦脹，這題不好作答。