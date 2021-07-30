北市廉政透明委員會公布疫苗案調查報告，違法施打1000多人的特權名單卻沒公布。台北市長柯文哲30日表示，名單公布要有法律基礎，他也知這社會有「偷窺」與「仇富」，想看特權名單；另針對立委高嘉瑜自稱沒施壓，是衛生局沒拒絕，柯則嘆「高以前跟我很好，可不可行的確是行政部門自行決定」。

柯文哲說，他身為長官，還是負重要的責任，管理用人是他要負的責任，至於名單是否公布，他也知道整個社會有那種不管是偷窺還是仇富的，想看特權名單，但台灣是法治國家，到底施打名單公不公布，或公布的程度要有法律基礎。

政風處副處長紀嘉真說，行政調查報告沒提名單，是因整個重點在衛生局配發疫苗是否妥當，至於診所違規施打，衛生局也依權責稽查，施打名單有民眾個資的問題，能不能公開涉及個人隱私，行政調查針對診所違規施打情形，司法與刑事正在調查是否不法，但政風處不會去牽涉名單是否需要公開。

針對柯挨批責任全推衛生局基層，更罵大醫院AZ疫苗留著不打擺爛，柯解釋，那時很多醫護人員在等莫德納，不想打AZ，因此他下令打不完就收回來，但他也不會怪大醫院，倒是認為市府每周都要有報表，有必要報每天醫院的庫存還有多少，不是疫苗發出去後，等醫院自己打完，這是北市府的不對，他有督導管理責任。

對於高嘉瑜在禾馨診所疫苗爭議，及禾馨醫療營運長林思宏稱調查報告沒訪問高嘉瑜與禾馨，可信度低，柯說，民代當然有選民請託的壓力，所以應由行政部門來決定事情的對錯，需要篩檢與篩選，高嘉瑜的立場就是禾馨拜託她，她就轉給衛生局，管理部分是北市府要處理。

柯嘆，其實高以前跟他很好，高很熱心，常有選民服務，他也認為行政部門每次收到轉接的選民服務一大堆，可不可行是由行政部門自己決定。