工作內容和當初面試談的內容不一樣，該離職嗎？有名網友在社群論壇發文表示，面試時談的工作是文書處理，3個月後會加薪，「結果到職第1天卻要我簽試用期合約，上面是寫業務助理，而且工作內容還要和廠商講電話洽談，感覺快要崩潰了」，明明就只想做安靜的內勤工作，卻被騙進來當業助。

此文一出引起網友正反看法不一，有人也分享自己有類似經驗，「我當初應徵的職稱是法務助理，進來一個月後，老闆叫我連財務會計的部分都一起做了」、「我也覺得作業員應該比較適合你不需要面對人群」、「想領正職的薪水做工讀生做的事 你還是快走吧」、「行政助理沒有單純內勤文書的吧?我知道都需要接聽電話啊」、「如果覺得人資把你騙去做與你期望的不一樣，那就離職找下一個吧！但文書處理被取代性真的很高」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不同的職務適合不同的人才，原Po想從事純文書工作可以理解，但「增值性」有限，也就是說，文書處理工作的取代性高，未來的薪資成長可能受到限制。建議不妨以學習的角度看待新工作，業務助理的工作內容觸角廣泛，可以接觸客戶端，也是一種經驗累積，日後可以轉往業務內勤或外勤發展，不妨把眼光放長遠些，以中、長程的職涯規劃來看待目前這份工作。

黃若薇提醒，依據一般人的習慣，只有想「換工作」才會打開履歷，但其實保持「履歷開啟」有幾個優勢，包括：可知道有哪些企業瀏覽過、可以接收更多媒合通知，以及企業主動邀約面試。不少求職者會有劃地自限的求職迷思，認為一定要具有相關工作經驗才敢應徵，只是，人資考量的並不全然如此，延攬不同領域的求職者才能擦出不同火花，所以不論求職中還是在職中，時時保持在可切換轉職的路上，維持最佳狀態並定期瀏覽人力銀行相關職缺，隨時掌握職場動向，才有機會更上一層樓。

在還沒完全走出疫情陰霾期，有感民眾求職不易，1111特推出在家工作專區及兼差打工專區，建議在這段期間收入受影響的上班族，可搜羅不需出門的遠端職務，先求有再求好，降低財務上的衝擊。