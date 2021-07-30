沉默殺手反應超萌！ 林昀儒祕密大公開

我桌球好手林昀儒在4強惜敗世界球王樊振東後，將在今晚迎戰德國名將奧恰洛夫爭奪銅牌，究竟林昀儒有沒有機會再為中華隊添一面獎牌？此前擔任林昀儒私人教練的綦戈就分析，奧恰洛夫有3大缺點。

綦戈今年5月接受訪談時，表示林昀儒體能條件並不好，但手感佳，對球的落點判斷出色，心理素質更是強悍。2019年4月7日，林昀儒碰上奧恰洛夫時，綦戈也找出對方3個優點與弱點：

優點：

1.相當謹慎，無謂失誤少，但風格頑強。

2.中遠台的對拉相持周旋能力強。

3.近台反手的防守能力出色，借力、發力強。

缺點：

1.速度慢，尤其是正反手轉換。

2.球風按部就班，比較沒有直接威脅，快擺劈情況下，幾乎都是中小力量上手。

3.應變能力不足，在節奏適應上調節能力差，應對顯得遲鈍。

當時綦戈也給了林昀儒4個建議戰術：

1.接發球擰拉中路偏正手為主結合全台，注意節奏變化。

2.發球長短結合，短球長球落點範圍可更廣。

3.發短球後對方擺出台，第一板正手上手晃拉對方正手位，然後再拉回反手。正手拉下旋如果沖就沖正手位為主。

4.打起相持儘量加快速度，最好左右一邊一下打對手，也可連續打擊對手中路。

最終該場比賽林昀儒成功擊敗奧恰洛夫。事實上，林昀儒與奧恰洛夫過往曾交手過6次，戰績為4勝2敗，兩人上一次碰頭是今年3月的WTT卡達站，林昀儒在冠軍賽中不敵奧恰洛夫，痛失冠軍，此次奧運能否復仇成功、並為中華隊再添一面獎牌，都是大家矚目的焦點。