人馬合一！力與美的貴族競技 國巨千金陳少曼馭馬拚戰東奧

馬術在眾多奧運項目中是相當特別的一項運動，是唯一選手必須與動物相互配合的項目，選手與馬的表現都關係著參賽成績。馬術也是奧運唯一男女混合的個人參賽項目，也不分參賽年齡，本屆奧運就有澳洲66歲馬術選手參賽，是東奧年級最大的參賽者。

馬術起源於英國，是歷史悠久的傳統運動，最早從1900年第二屆巴黎奧運會開始就是正式項目之一。雖然馬術作為尊貴的象徵，並非只有王室可以玩馬術，但王室一定要會馬術，所以馬術也常常被視為有錢人的運動。在正式賽場上，馬術選手都必須穿著正式馬術禮服出賽，考驗選手與馬匹的默契配合，一起展現出優雅姿勢與動作，都吸引著觀眾的目光，馬術也被稱為「王者的運動」。

中華民國馬術協會理事長許安成接受《中時新聞網》專訪表示，馬術特色就是它不分男女老幼一起比賽，也沒有年齡方面的限制，主要是考驗人與馬的搭配能不能做到「人馬合一」，不是說年輕的選手就有絕對的優勢。

中華民國馬術協會理事長許安成表示，馬術運動競技要追求的就是達到「人馬合一」的境界。

東奧中華隊馬術選手陳少曼，同時也是上市公司國巨二公主，從八歲開始父親就培養她接受馬術訓練，並長期在德國嚴格訓練，17歲時她參賽杜哈亞運拿下銀牌，也成為台灣在亞運馬術項目歷史的第一面銀牌。

陳少曼工作之餘找回機會騎馬，才發現自己對於馬術的熱情不減，也曾挑戰北京、倫敦及里約奧運的資格賽，可惜未能取得參賽資格，在家人支持下不斷挑戰自我，最終如願踏上奧運舞台，出賽個人障礙賽。

陳少曼曾在世界盃、亞運等多個國際馬術賽事中獲得前三名的佳績。（翻攝陳少曼IG）

理事長許安成指出，目前台灣馬術發展的困難是受限於場地的品質，舉辦的賽事也較少，所以選手一定要去歐洲訓練與參賽，才有辦法取得奧運賽的資格。他也表示，陳少曼的奧運排名在亞洲都是前五名，甚至有一陣子是第一名，對於選手的辛勞與實力，他都予以肯定。期盼陳少曼在奧運賽場拿出最好的表現，實現個人夢想，為台灣拿下奧運獎牌。