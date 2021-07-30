蔡政府防疫三級警戒自5月中提升至7月27日降回二級，實施2個多月，民眾對政府整體防疫有沒有信心？民調或許可供參考。據入口網站《Yahoo奇摩》近日所做最新民調顯示，有63.5%的網友對政府整體防疫「沒有信心」，但也有35.1%民眾對政府「深具信心」。

本週全國防疫警戒終於降為二級。從5月15日至7月26日超過兩個月的期間，不僅民眾的生活大受影響，民進黨中央政府和各縣市首長也如坐針氈，一方面全力圍堵疫情擴散，一方面也要面對民眾對各項政策決定的質疑，目前雖然三級警戒已經結束，不過防疫工作仍在持續進行中。

Yahoo投票。(圖/翻攝自 Yahoo投票網站)

《Yahoo奇摩》今(30日)發起「台灣三級警戒期間，你認為台灣整體防疫政策如何？」的網路民調，投票時間為7月30日至8月3日止。截至30日傍晚5時10分止，共有2千多人投票。有13.2%表達「非常正確」、43.7%「還算正確」，另14.7%「不太正確」、25.7%「非常不正確」、2.7%「不知道/沒意見」。

Yahoo投票。(圖/翻攝自 Yahoo投票網站)

此外，該民調也詢問網友，「你對台灣的整體防疫有沒有信心？」，有11.3%表示「非常有信心」、23.8%「還算有信心」。值得注意的是，另有21.5%「不太有信心」、42.0%「完全沒信心」，共有63.5%的網友認為「沒信心」。有2.7%「不知道/沒意見」。