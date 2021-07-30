全台警戒降級，房市買氣也跟著解封，五大房仲7月內部買賣成交都呈現回溫的情形，多數業者認為，後續有機會進一步成長，打炒房政策有效壓抑投機行為，未來將會是自用當道的市場。

綜觀六都表現，北市因初期疫情衝擊最為嚴重，交易影響最深，但也因為基本盤帶動，買氣呈現跳躍成長，其他區域也都有五成以上的增幅，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨推估，房屋交易需要大量人際接觸，三級警戒使得交易方暫緩購屋腳步，不少買方也因為收入影響，看屋計畫延後，但在買氣逐漸舒緩之後，各地準買盤陸續歸隊，帶動了新一波的買氣，接下來進入傳統第四季旺季，如果沒有疫情干擾，應能持續到年底。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，7月本土確診人數均已降至2位數，疫情明顯有趨緩跡象，加上疫苗施打陸續普及，民眾恐慌情緒降溫，購屋態度轉趨積極，而大樓、社區也大都陸續放行房仲帶看服務，讓房市交易回溫，交易量約回到疫情前的7成水準。

7月房市有如三溫暖，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，上旬持續受疫情干擾，房屋帶看及購屋意願仍暫緩，而下旬走向微解封後，民眾疫情恐慌逐漸減弱，也帶動房市回溫，遞延的買氣，可望於8月陸續解封出籠。

這波疫情並未讓買方消失，只是延後購屋的時間點，因此疫情受控後買氣就逐步回升，當前市場的買氣已經明顯回升，市場交易量也出現明顯觸底回升。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前受疫情影響買方減少外出，加上部分社區因看屋不易，也讓成交速度放緩，不過隨管制降級，房市交易量已逐漸回升到疫情前約8成左右的水準，後續有機會進一步回升，而政府先前推出的打炒房政策，仍會有效壓抑投機行為，疫情後仍會是自用當道的市場。

中信房屋總經理張世宗指出，目前成交狀態雖然尚未恢復至5月前的水準，但已慢慢擺脫交易低迷的氛圍，買氣也正在提升中。他說，只要疫情控制好，疫苗接種率持續提高，隨著國人逐步恢復正常作息，過去買方不敢看、賣方不給看的狀況也將漸漸改善，對於買賣雙方將是雙贏，對於業者來說，更是盼到期待已久的「房市正常交易市場」。