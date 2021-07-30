全世界受到新冠肺炎疫情影響，很多活動、比賽都被迫延期辦理或取消，今年由國際飲食養生研究會、國際科學養生學會承辦的「2021第十七屆國際養生美食大賽」(防疫養生盃)改為線上比賽，中州科技大學餐飲廚藝系陳德勝、童富源、賴瑞榮3位老師共同組隊報名參賽，運用台灣在地的農特產品製作，獲得國際評審青睞，勇奪技師組團體賽金獎及個人賽3金2銀。

今年的競賽秉承歷屆美食養生大賽宗旨，以促進各國、各地養生暨在地食材餐飲文化交流為目的。因應新冠肺炎疫情，提升防疫飲食，今年強調將食膳融入日常生活，特舉辦養生茶飲食膳菜餚設計，透過科學飲食傳達健康養生、長壽的理念。因為受疫情衝擊，「2021第十七屆國際養生美食大賽」改為線上比賽，有來自台灣、韓國、中國、日本、馬來西亞、泰國等多國近百位選手參加，角逐各類比賽項目。

中州科技大學餐飲廚藝系吳秋曄主任表示，因為新冠肺炎疫情嚴峻，許多美食實體競賽紛紛停辦，今年開始轉為線上舉辦，餐飲廚藝系教師因應時勢所趨，勇於嘗試新型比賽模式，率先參加技師組的國際美食大賽，初試啼聲即有佳績。在瞭解線上比賽的各項規則後，老師們將以自身參賽經驗，指導學生在往後疫情影響下所舉辦的各項美食線上比賽，讓學生不因疫情而喪失表現廚藝的舞台及機會，並藉以傳承餐飲廚藝系優良傳統，鼓勵學生參加各項美食競賽，以磨練廚藝及抗壓性，培育業界所需專業人才。

談到培育人才全台大專院校幾乎都超前部屬，不論是實習卡位或產學合作，學校都盡力提供學子表現的舞台，為了讓學生與產業接軌，弘光科技大學食品科系助理教授楊智偉執行教育部「產業學院」計畫，與知名18度C巧克力工房產學合作，選送3名優秀學生前往實習，學習商業製程、行銷，厚植職場競爭力，其中念研究所學生論文主題引起工房興趣，另一名畢業生透過實習及工讀經驗，畢業後順利就業。

楊智偉表示，18度C巧克力工房產品多元，是國內外知名品牌，不斷創新嘗試推出新商品，一推出生吐司便熱賣，尤其麵包部主任是系上優秀校友，曾經跟著老師一起到日本學習。這次執行產業學院計畫，選送系上3名優秀學生江進寬、蔣佳帆、黃詠燦前往實習，讓學生熟悉大公司商業運作模式、市場與消費者互動，提早與業界接軌，計畫從今年初進行到7月底結束。

參與計劃的學生也表示「業界開發產品有市場考量，要量產才有利潤，實務運作手法是在學校很難學到的！」，到18度C巧克力工房短期實習，讓他了解業界運作模式，與商業市場經營模式，嚴謹制度化的生產下，在什麼時間做什麼樣的事情，都有流程控管，這和在學校學習製作、參加國際比賽是截然不同的體驗。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，近年來產學合作已成為各校的辦學重點之一，提供學子提前接觸職場實務的寶貴機會，不論畢業後要繼續升學或求職面試，都能為自己加分，因此提醒在學生在校期間要多留意各項實習資訊，及早把握機會說不定下一個藉由實習轉正的幸運兒就是你。而想要獲取完整而暢通的校園資訊都歡迎上1111TUN大學網，含括了校系介紹、打工家教、升學面試、求職面試、實習職缺、職能測評等各項查詢工具，在熱門討論區還能跟校內同學乎通資訊，重要訊息不漏接。