金門縣政府祕書長陳朝金說明紓困現金從3000元加碼到5000元。（縣府提供）

金門縣府昨原本敲定普發每位縣民3000元現金紓困金＋3000元振興券，但今天在縣議長洪允典等人的大力支持下，決定將紓困現金再加碼到5000元，等於每個人都可拿到8000元，提供鄉親更有感、更及時的協助。

縣府規畫分2階段執行，在防疫2級警戒解除前，先發放現金紓困金，2級警戒解除後再發放振興券，活絡地方產業的措施，讓台灣本島民眾十分羨慕，肯定金門真是福利大縣、幸福島。在紓困現金的金額再加碼上修後，連當地鄉親都笑問：「會不會明天一覺醒來，又再增加到1萬元？」

縣府說明，縣長楊鎮浯應議長洪允典邀約，今日下午偕同副縣長黃怡凱及祕書長陳朝金共同拜會洪允典議長，說明紓困振興構想，尋求議會支持縣府的紓困及振興券政策，府會達成共識，同意採議長建議，每位縣民普發紓困金5000元，視疫情狀況再發振興券3000元，預估需11億餘元預算。

洪允典議長及在場議員洪鴻斌、楊永立、石永城等人，對於楊鎮浯這段期間所推動的協助鄉親紓困，也表達諸多意見及看法，請縣府予以重視，並審慎規畫。

洪議長也表示，待縣府將紓困方案及追加預算案提送議會後，將以最快速度安排審議，以便給鄉親最及時、到位且有感之協助。

金門縣政府表示，已針對生活陷入困境的中低收入戶核發每人現金6000元津貼。另爭取600名安心即時上工名額，提供工作機會，以及減稅、減租，成立產業紓困辦公室，同時本縣也加碼，非自願離職的勞工子女就讀私立大專院校的助學補助，除中央補助外，本縣最高再補助1萬1800元，還有以訓代賑、線上職訓等，幫助生活遇到困難的鄉親撐過去。

金門縣政府表示，相關計畫內容將於盡速提送議會辦理追加作業，給予鄉親最及時且最有感的協助。具體細節、實施日程，將另行公布。