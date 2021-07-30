適合他的不見得適合你，有些人被前任稱作渣男渣女，結婚後卻被稱讚是新好男人或好媳婦，客觀來說，沒有絕對爛員工或爛公司，大多數都是合不合腳的問題。1111發言人黃若薇，在著作「沒有目的才有趣」也探討了許多的職場厚黑學。（圖/1111人力銀行提供）

週末又到啦，相信很多人都在今天安排狂歡行程了吧！(就算不能外出狂歡，應該也是在家好好放鬆一下)但是過完了週末假日，然後呢？會不會在週末結束前夕，又開始萌生害怕上班的念頭呢？

很多上班族在星期一工作，都會有茫得不碌（Monday Blue)症候群，起床不甘心，心情盪谷底，上班活死人，隨時再問一句「為什麼這麼快就星期一了！」，這是多數上班族內心獨白，有時候甚至會想說是不是明天就去提離職好了，或許這份工作根本不適合自己，換個工作，可能明天會更好，但這個時候就要想清楚了，到底是不喜歡「這份工作」，還是你根本就「不喜歡工作」？！

其實我本身也是比較偏好獨立作業的人，因為大辦公室裡，有太多我們無法掌控的因素，比如主管看你不順眼、同事愛拖後腿、客戶總是刁難、甚至印表機水逆當機，不過轉念來想，大辦公室裡應該也有喜歡分享下午茶的好同事、讓人崇拜的前輩或主管突如其來的肯定，如果在上班時間任何好事發生，都無法激起你一丁點開心的念頭，或許不是真的想要離職，而是工作了很長一段時間，倦怠期來了，需要重新開機。

這種厭世的症狀，多半會出現在身旁有不友善的職場同仁或主管、年終領不到、年假休不到的族群，所以這種凡事提不起勁的感覺，是「討厭工作」的警訊，一定要找個時間，好好放個假，讓自己去放空走走，什麼也不做個幾天才型。

如果主管或老闆真的不放人，不妨老實說，只要平常表現的積極向上負責任，基本上不會狠到幾天假都不給（新到職沒多久另當別論，一般職業倦怠應該也不會來的這麼早），如果真的踩到這麼硬，除非是公司非常時期，不然這樣「不給假」的狀況並不正常，也真的是可以好好考慮琵琶別抱了。（老闆們別罵我，員工充電後再出發，大部分回來工作後會有事半功倍的表現，陽光、下午茶、遠離公事，是給員工最好的三節禮物！）

選擇轉職或留下，只有自己才知道答案！像是我覺得很不錯，待了很久的公司，也有跟我同時期進來，待不到2個月就提前退場的同仁，不是他不優秀，而是他跟公司磁場不合，企業文化跟運作模式都不是他想要的感覺，所以他提前停損。適合Ａ的不見得適合Ｂ，就像有些人，被前任稱作渣男渣女，結婚後卻被稱讚是新好男人或全能太太一樣，客觀來說，沒有絕對的爛員工或爛公司，大多數都是合不合腳的問題罷了。(以上內容轉載自黃若薇著作「沒有目的才有趣：非典型人生的100種可能」)

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