國台交演奏廳升級為數位音樂廳，將提供4K5G超高解析度畫質及96kHz／24bit高解析音訊，最高等級串流品質即時數位傳播的服務，圖為中控室為8／1日的直播音樂會做預演。（黃國峰攝）

國台交演奏廳升級為數位音樂廳，將提供最高等級串流品質即時數位傳播的服務，圖為中控室收音中控台，可提供96kHz／24bit高解析音訊，與4K畫面整合。（黃國峰攝）

國台交演奏廳升級為數位音樂廳，將提供最高等級串流品質即時數位傳播的服務，圖為中控室直播控台，收導播台整合畫面後，由此選取畫面，透過5G訊號傳遞出去。（黃國峰攝）

國立台灣交響樂團「NTSO數位音樂廳」設置7部固定或移動式的4K攝影機，錄製超高畫質影片，再與音訊整合後，透過5G訊號傳遞出去。（黃國峰攝）

國立台灣交響樂團「NTSO數位音樂廳」設置7部固定或移動式的4K攝影機，錄製超高畫質影片，再與音訊整合後，透過5G訊號傳遞出去。（黃國峰攝）

台灣首座可容納交響樂團規模的數位音樂廳，國立台灣交響樂團「NTSO數位音樂廳」將於8月1日「原住民族日」進行首場直播音樂會「山谷的迴響」，30日彩排時，原民嘹亮美聲與樂團完美搭配下，透過4K高解析畫質及96kHz／24bit高解析音訊的影片，經5G訊號完美傳遞。

NTSO數位音樂廳已醞釀多時，恰逢疫情肆虐全球，也因此加速完成了全台第一座可容納交響樂團規模的「NTSO數位音樂廳」國台交團長劉玄詠表示，在國台交標準的演奏廳內，建置了7部4K攝影機（3部是固定式、4部是活動式），經由中控室遙控攝影機與音訊整合成有著4K超高解析畫質及96kHz／24bit高解析音訊的影片後，透過5G訊號，傳遞最高等級串流品質，即時數位傳播的服務。

劉玄詠表示，首場售票音樂會「山谷的迴響」將同步於國台交YouTube頻道進行線上直播，觀眾可收看到超高畫質4K的影片；本場音樂會由國台交助理指揮葉政德擔綱，與泰雅族女高音林惠珍以及卑南族古老部落的金曲三冠王桑布伊與國台交共同演出，更安排演繹國內資深作曲家游昌發、鍾耀光、陳樹熙等人取材自原住民所創作的作品，讓民眾從交響樂中聽見原民美聲。

參山處也將共同紀念原住民日在【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】臉書粉絲專頁全程轉播，收看線上直播的民眾，將有機會抽到參山處贊助的原民風限量好禮。

「山谷的迴響」音樂會將在8月1日下午2時30分於國台交YouTube頻道進行直播，另隨著防疫降至二級，本場次也將開放民眾購票，重回音樂廳現場，單一票價100元，2人同行1人免費，購票請洽OPENTIX售票系統或電洽國台交04-23391141分機153。