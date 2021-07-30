疫情三級警戒降為二級後，花蓮人潮車流已逐漸增多，花蓮縣長徐榛蔚表示，預估會有更多人來到花蓮出遊，但國內疫情仍未平息，因此再次發起花蓮縣「禮讓運動2.0」，鼓勵縣民將戶外禮讓給遊客，防疫擺第一，不要鬆懈，花蓮人則回歸家庭共享天倫、降低外出染疫風險。

花蓮縣持續保持零確診，但國內確診人數累計至今達1萬5662例確診，花蓮縣政府再次發起禮讓運動。徐榛蔚說，當去年疫情增溫時，在清明連假，她指示衛生局大力推動禮讓運動，獲得鄉親廣大迴響，因此今年暑假再推出禮讓運動2.0，降低外出被感染風險。

徐榛蔚說，疫情降級，但花蓮縣政府仍持續於12鄉鎮市衛生所設置篩檢站，每站每天上限50人，設籍花蓮縣或在地工作者、就學的鄉親，可免費快篩；外縣市民眾，篩檢服務每人酌收320元，她也呼籲外地遊客造訪花蓮時，先前往各鄉鎮市或指定醫院進行快篩，讓這趟旅遊更加安心順遂。另花蓮慈濟醫院、門諾醫院等6間大型醫院亦提供抗原快篩自費服務。

原指定為新冠肺炎專責醫院的部立花蓮醫院，在國內疫情趨緩、警戒標準降為二級，已獲中央流行疫情指揮中心同意解除啟動，並逐步恢復正常急、門診及住院醫療服務。

此外，由於開放水域已見明顯人潮，花蓮縣府也再次提醒遊客，七星潭海岸風景特定區及沙灘車活動，已開放水肺潛水及衝浪活動，但仍要實施實聯制、落實遊客戴口罩，獨木舟活動仍禁止。