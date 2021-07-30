今天是東京奧運開幕第七天，許多賽事也進行到一個段落，其中我國羽球代表團表現優異，截至台灣時間今天下午4點前，球后戴資穎闖進女單8強，男子雙打李洋/王齊麟闖進4強，男子單打周天成則打進8強，今晚戴資穎、李洋/王齊麟還要繼續比賽爭取晉級機會。

而除了中華羽球隊，這次地主日本派出的羽球陣容也相當有實力，但卻頻頻爆出冷門，前幾天日本球王桃田賢斗意外在預賽最終戰輸給韓國選手許侊熙，落入分組第2，確定無法晉級下一階段淘汰賽，今天稍早世界第3的奧原希望也以1：2輸給世界第9的大陸何冰嬌，止步8強。

這個結果也讓奧原希望非常難以接受，奧原希望流淚指出：「心情很不甘心，自己在這五年檢討也結束，過程中有好有壞，能獲得許多人支援非常幸福。」另外他也坦言：「這就是奧運，很難去享受打球的舞台，但能站上來就很幸福！」

言語中看出她有多不捨，她還說道：「雖然無法用結果來報告，不管是什麼結果，就是去做應該做的事，如果大家能看見奧原希望的表現，我就很開心。」目前日本羽球代表隊僅剩下女單山口茜要拚4強，相信日本都很希望他們的黃金羽球隊不要再有人出局了。

而日本女單好手山口茜在稍早的比賽中以0：2敗給了印度好手辛度(Pusarla Venkata Sindhu)，所以日本兩位世界排名分別在第3以及第5的奧原希望、山口茜都於8強賽落敗，相當可惜，整個日本羽球團隊僅靠渡邊勇大/東野有紗拿下銅牌，他們以21：17、23：21擊敗香港選手鄧俊文/謝影雪。