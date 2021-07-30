勝利星村店家在疫情期間透過直播銷售商品，但仍期待微解封後能迎接顧客上門。（林和生攝）

疫情警戒降級，屏東勝利星村店家近日陸續恢復營運，餐飲業者已接獲顧客預約用餐，還有選在疫情期間試營運的文創店家，皆表示一切準備就緒，就等顧客上門，業者們無不期盼疫情早日全面解封，迎接滿滿人潮。

苦撐2個多月的店家，迎接微解封既期待又怕受傷害，屏縣府文化處表示，集中在青島街的餐飲業者，室內外用餐空間已全面環境消毒，並設隔板、梅花座，也有業者只接受預約，以最高標準因應防疫措施，接續的父親節檔期，部分店家則是祭出折扣吸引顧客慢慢回流。

剛恢復營業的餐廳，就有民眾入內用餐，陳小姐說，在家悶太久，看到店家都有做好防疫措施，讓人可以放心享受美食，不過業者表示，考量內用限制人數，仍會持續推外帶餐，補貼營收。

川菜負責人吳治芳說，最近每天都接到預約用餐電話，但這幾天仍僅供外帶服務，8月3日才開放內用，已接受6組客人預約，但她也坦言，雖有中北部遊客詢問，目前接受預約還是以南部民眾為主，盡量減少跨縣市移動。

手工皮革品牌業者在防疫期間為挽救業績，推出3場線上直播，每場3小時內所有商品皆完售，單場最高售出逾百筆，業者陳世陽說，直播商品以7折價出售，比店面及網路商城更優惠，雖然可以帶動業績，但還是希望早日回歸正常，期待顧客上門。

30歲鄭高傑是7月新進駐的店家，在疫情期間逆勢展店，他直言，疫情反而讓人可以停下腳步做調整，店內集結服飾品牌、咖啡及植栽及戶外露營用品，營造都市休閒風，讓人體驗居家生活儀式感，希望在防疫新生活中能觸動顧客上門消費。