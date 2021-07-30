國外有多起案例接種英國藥廠阿斯特捷利康所製造的AZ疫苗後，出現罕見血栓併血小板低下症候群（TTS）的風險，民眾也關心同樣的情況是否也出現在台灣。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，目前國內接種AZ疫苗後出現TTS情況的共有13例，發生率為每百萬劑4.2例，最年輕只有22歲。

莊人祥進一步說明，截至7月21日為止，一共累計13件TTS案例，年齡介於22至80歲。從接種疫苗到出現罕見血栓併血小板低下症候群的時間長大約是4到27天，總通報每百萬劑為4.2例，小於50歲的族群為每百萬劑7.4例，50歲以上的族群則是每百萬劑2.5例，和歐美國家的每百萬劑發生10到20例相比，國內的TTS通報率較歐美國家來得低。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著警戒降至二級，民眾對疫苗的需求急速升高，特別是需要正常工作的上班族，目前商業活動雖然逐步恢復，但人流還沒有回到疫情前的水準，為了協助上班族提升短期收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，降低衝擊。