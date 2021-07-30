由鬼才導演詹姆斯岡恩執導的DC漫改片《自殺突擊隊：集結》將在下月5日上映，該片爛番茄開盤猛飆 100％ 新鮮度的驚人評價，許多影評人表示電影是「毫不掩飾的瘋狂」、「狂野有趣又充滿活力」，電影中的配樂歌曲也廣受好評、獲得熱烈討論。電影音樂包含強尼凱許、吉姆卡羅樂團、堪薩斯合唱團、路易斯普利馬和小妖精樂團等。歌壇新星格蘭森（grandson）及潔西雷耶茲甚至為電影編寫並合唱〈Rain〉，日前正式釋出MV，影片中也包含一些從未曝光的電影片段。

對於導演詹姆斯岡恩來說，電影有2件重要的事情，即是畫面與聲音，重點在於如何結合兩者來說故事，感動觀眾。他說：「音樂十分重要，不只是我所挑選的歌曲，也包括我請作曲家約翰墨非和我一起創作出的曲子，都非常適合這部電影。」他不僅在撰寫劇本時，就想好要在哪個時刻運用哪首音樂，也在拍攝現場直接播放那首音樂，好讓他引導那場戲、攝影機的運鏡以及演員的表演方式，讓演員能直接踏入他的後製世界，以呈現具有沉浸感與整體視覺風格的電影。

導演詹姆斯岡恩也表示：「我熱愛漫畫也熱愛電影，我覺得DC粉絲也早就知道我對於這些角色有多麼喜愛，對於能將他們的故事搬上大銀幕有多麼驕傲，即使他們在銀幕上可能只出現幾分鐘！粉絲和觀眾將能看到這些超級反派以前所未有的方式，在大銀幕上展現他們所有魔力與古怪行徑。畢竟那正是我們進電影院看電影的動力，不是嗎？」