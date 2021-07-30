國產高苗通過緊急授權（EUA），中央流行疫情指揮中心日前也將高端疫苗納入第4輪疫苗意願登記選項中，不過目前登記施打高端疫苗人數仍佔少數。一位網友指出，不少國家為鼓勵民眾接種疫苗，會提供施打獎勵，好奇詢問，「要送什麼才會願意打國產疫苗？」引起網上熱議。

截至29日下午5時，全台灣有989萬多人到預約平台完成疫苗意願登記，在新一輪的登記中，新增了國產高端疫苗選項，有12萬人單勾高端，再加上複選的民眾，約有72萬人願意施打高端疫苗。

一位網友在PTT發文指出，許多國家為了提高疫苗打率，會推出獎勵政策，例如清邁有抽獎牛隻、香港抽機票和抽房子、美國抽汽車還直接發現金，甚至連台灣SOGO都鼓勵員工打疫苗，發送1500元商品券。他好奇詢問，「國產疫苗要送什麼你才願意選他呢？」

對此，網友也紛紛提出個人想法，許多人都認為應該要獎勵金，「少說也要給個一萬」、「錢啊，做人體實驗是要付錢的」、「三十萬就夠了，我當三期試驗，不貪心」、「送錢啊，100萬以上我再考慮」、「送1萬，台灣人就打翻了」。更有人認為，除非送房子，否則仍不會選擇國產疫苗「唯一房子」、「台北市房子」、「蛋黃區房子謝謝」、「台北市30坪屋齡30年內的房子」。

但網友也指出，如果非打疫苗不可，自己又沒得挑、沒得打，看到朋友都打完沒事，自己也會默默去打。也有人認為，「只要能出國玩，免隔離我就願意打」。