好心肝報告公布「Ben非關鍵人物」 黃珊珊談質疑聲浪：到此為止

北市廉政透明委員會公布疫苗案調查報告，揭露綠委高嘉瑜為禾馨診所，11天8度向衛生局長黃世傑索要疫苗，高反擊「怎不公布北市副市長黃珊珊友人Ben的身分？」政風處表示，Ben不是關鍵角色，也非行政人員，因此不敘明姓名；黃珊珊則嗆，許多一般市民、攤商 都有她的Line，不只是Ben能直通她，「這件事到此為止！」

政風處副處長紀嘉真表示，行政調查中，重點在衛生局的疫苗配發是否妥當，也調查好心肝診所取得疫苗，是否有黃珊珊指示，因此有取得黃珊珊的通聯紀錄，還有與Ben往來的Line對話紀錄，也訪談好心肝董事長許金川與Ben的所有Line與通聯記錄，相互比對是吻合。

紀嘉真說，經資料比對，若發現Ben有不吻合之處才會訪Ben，所以Ben的角色並非重要關鍵人，經評估後認為不需訪談，因案情已釐清，此外也訪過疾管科承辦人，為何配發疫苗都很清楚，5月31日就已配給禾馨，6月7日科內才循前例配發給好心肝。

紀嘉真指出，第一次行政調查報告記者會中，就知道這位民代是誰、是公眾人物（指高嘉瑜），因此報告裡就把她的名字顯示，黃珊珊也是顯示全名，其他部分因不是行政人員就沒敘明。

黃珊珊說，各位記者媒體朋友都知道，她在第一次記者會時就公開所有跟Ben的聯絡簡訊，也傳給媒體了，更傳給廉委會、接受約談，重點都非常清楚，已證明她6月7、8日都沒指示任何人或衛生局同仁，要提供好心肝疫苗。

「沒有就是沒有！」黃微微動怒稱，她再講一次，自己從沒指示，她當過20多年的民代，接過很多陳情，同時有很多朋友與選民，不是只有Ben能直通她，一般市民、攤商都有她的Line可直通，她是認真的民代，現擔任副市長，不合法的東西她不會轉傳，「這事到此為止！」

台北市長柯文哲則說，後來檢討起來，真正最大問題是組織文化，這段期間衛生局業務量大幅提升，但公務員認真做事，做不完也不舉手，管理學上叫「穀倉效應」，就是每個穀倉都獨立卻不喊救命，公務體系應變不像企業靈活，所以業務太多時就垮掉。

柯說，有問題應舉手，所以在壞消息傳上去時，就能決定這個組織的好壞，必須改進，所以該罵就罵，但他有時覺得前疾管科長每天只睡3小時，都變成熊貓，他也罵不下去，所以記個申誡就了帳，他想想每個人都辛苦、可憐，所以罵完就算了，但公務員的組織文化還是要改變，特別是緊急做不完事時，要舉手尋求援助，不是埋頭苦幹，是要「抬頭苦幹」，別悶著頭做。