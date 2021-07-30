隨著疫情的趨緩，台中市影視發展基金會所屬「中山73影視藝文空間」已於7月28日恢復正常營業，配合八月暑假期間全新推出以動畫為主題的「動畫旅程」單元，除為基金會主辦即將在10月登場的「2021 TIAF臺中國際動畫影展」預作暖身宣傳外，也希望透過播映更多樣的影片類型，豐富影迷視覺享受。

此次選映七部表現多元、題材豐富的獨立動畫作品，包含暌違18年，重返台中大銀幕的數位修復經典動畫《佳麗村三姊妹》，知名日本動畫導演今敏廣為人知的《藍色恐懼：數位修復版》，還有被喻為超現實主義電影大師布紐爾的動畫紀錄片《布紐爾超現實人生》，以及《汪星人的奇幻漂流》、《順其自然的日子》、《惡童當街 經典重映》、《魔王的女兒》等佳作。

《佳麗村三姊妹》是法國動畫大師西拉維休曼獲獎最多的代表鉅作，電影風格除了有強烈視聽元素之外，更細膩描繪男孩與奶奶相依為命的祖孫情誼，全片淋漓盡致展現2、30年代懷舊氛圍與黑色幽默，更一舉榮獲美國奧斯卡最佳動畫及最佳歌曲雙料提名。

日本動畫大師今敏的傳世經典《藍色恐懼》，改編自竹內義和的小說《Perfect Blue：完全變態》，故事講述日本特有的偶像文化，並由女主角未麻經歷的事件，將劇情延伸至現實與幻境間的想像。透過現實與夢境、戲劇、網路交替，讓這部電影擁有許多出乎意料的轉折，也讓本片在動畫影史上佔有非常重要的地位，並能夠從多部好萊塢作品如《黑天鵝》、《全面啟動》等電影中，抽絲剝繭找到和《藍色恐懼》類似的重要元素。

值得一看的還有由韓國新銳動畫導演張亨允一手打造的冒險純愛動畫《魔王的女兒》，因其奇幻動畫風格激似日本動畫吉卜力工作室而備受矚目，內容顛覆眾人對典型動畫元素的既定想像外，也一舉入選釜山影展廣角單元，電影以精靈國度為故事背景，為觀眾帶來華麗奇特的異域風情。

為回饋影迷朋友，本月「中山73」搶先安排挪威動畫電影《雪國奇遇記》獨家首映，片中不管是動畫表現細緻度或故事題材都具有療癒心靈之效，希望在全民防疫期間為影迷們注入一股暖流，民眾可至中山73免費索票觀賞；此外，還有韓國名導洪常秀最新作品《引言》以及極具社會議題的《我的守護天使》等，都是「中山73」八月份獨家放映的強檔首輪電影。詳情請至「中山73影視藝文空間」官方粉絲團查詢。