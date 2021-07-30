全球疫情進入後期，貿易需求強力反彈，導致供應鏈陷入緊繃，零售商從訂貨到收到貨品的時間增加2倍以上，有物流業者表示，由於陸運、航運壅塞狀況遲遲未緩解，如果零售商現在沒有開始準備的話，耶誕假期就會沒有商品可以賣。

AmericanShipper報導，針對目前物流產業所遇到的慘況，美國物流服務供應商OL USA總裁Alan Baer表示，「交付貨物的時間是以前的2倍、3倍以上，這對進口商來說是不幸的，尤其對於有固定零售店的進口商來說，多出來的時間會增加他們成本。」

報導指出，供應鏈緊繃考驗每個企業的靈活性，對於大企業來說比較好適應，但小企業就會相當辛苦。Alan Baer說：「沃爾瑪的龐大規模是競爭優勢，即使貨物遲到，但他們可以調度到其他需要的地方做銷售，但小企業無法做到這件事，導致沒人想要購買他們的產品。」

北美貨運巨頭Seko Logistics的首席增長官Brian Bourke表示，「即使現在貨主有很多的運送選項，但根據現在的狀況來看，如果不從現在開始準備的話，耶誕節會沒有商品可以販賣。」

Seko Logistics也向旗下客戶提醒，最晚要在8月底訂貨才能趕在11月初上架，「我們一直提醒我們的客戶，確保他們知道能夠備貨的時間已經不多了，甚至比先前還要提早很多。」

全美零售聯合會（NRF）供應鏈與海關政策部門副總裁Jon Gold表示，「供應鏈時程比過去增加至少三個星期，我們面臨的港口壅塞問題是系統性的，需要找到解決方案來解決問題，同時替未來創造更具彈性的供應鏈。」