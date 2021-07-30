遠傳(4904)今(30)日召開法人說明會，第二季合併總營收為194.98億元，較去年同期成長4.4%，財測達成率為101.5%；面對疫情帶來的挑戰，財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為69.87億元，較去年同期成長1.5%，財測達成率為105%；稅後淨利為19.73億元，稅後每股盈餘為0.61元，財測達成率為120.6%。

台灣行動市場總用戶數飽和，但遠傳月租型用戶數維持正成長，自2018年第三季起連續11季上揚，第二季年增率達1.3%、客戶流失率再創新低。遠傳目前5G用戶數已近90萬、朝向8月底100萬目標邁進；有逾90%的5G用戶申辦999元以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長。

遠傳新經濟營收目標佔比16%，於上半年提前達陣！2021年上半年新經濟營收年成長率達12%；受惠於智慧醫療、智慧城市與5G專網需求，資通訊服務營收年成長率達6%、合約金額年成長率達47%。個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物營收年成長率達37%、簡訊數據行銷服務營收年成長率達30%、帳單代收服務營收年成長率達13%。