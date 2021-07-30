欣陸(3703)今日舉行股東會通過每股配息1.4元，並順利改選董事。董事長殷琪說，將持續整合集團資源，同時融入環境保護、社會責任的原則，規劃集團更廣面向的經營策略。

欣陸投控在2020年有58%的營收連結到聯合國的永續發展目標。董事長殷琪進一步表示，會定期揭露集團的經營狀況，並加強與股東及其他利害關係人的溝通。

欣陸投控今日股東會董事改選結果由維達開發代表人殷琪女士、漢德建設代表人黃金龍先生、維達開發代表人郭蕙玉女士及漢德建設代表人張良吉先生當選為本屆董事。獨立董事席次則由莊謙信先生、李宗黎先生及許瓊蓮女士當選。女性董事比例達43%。

欣陸投控2021年上半年合併營收為新台幣119.45億元，較去年同期成長33.6%。旗下三大事業體累計合併營收均較去年同期成長，其中以不動產開發事業(大陸建設)與環境工程事業(欣達環工)的成長最為顯著。

欣陸投控2020年合併營收為新台幣216.89億元，營業淨利為17.62億元，稅後淨利為15.39億元，每股盈餘1.87元，每股配發現金股利1.4元，本年度股利發放率為75%。2020年的稅後淨利為欣陸投控成立以來的次高，現金股利總額也為成立以來的新高。